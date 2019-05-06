حساب برشلونة يعلق على غياب صلاح عن موقعة الأبطال (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عن أسفه لغياب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق حساب برشلونة عبر تويتر على تغريدة حساب ليفربول اليوم الإثنين قائلا: "مباريات مثل هذه للاعبين من الطراز العالمي.. نتمنى لك الشفاء العاجل".

وكان صلاح تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة نيوكاسل وليفربول، التي انتهت بفوز فريقه (3-2) السبت، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء محمولًا على نقالة.

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وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، غياب صلاح بشكل رسمي عن مباراة برشلونة المقرر لها غدا الثلاثاء في إياب نصف نهائي تشامبيونز ليج.

يذكر أن برشلونة حسم لقاء الذهاب بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" الأسبوع الماضي، بانتظار حسم بطاقة التأهل للنهائي في ملعب "آنفيلد".