كلوب يتحدث عن إيقاف ميسي ومتابعة مباراة سيتي وليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مباراة برشلونة الإسباني قد تكون الأخيرة للفريق في الموسم الحالي، وبالتالي يجب أن تكون بمثابة حفل في كرة القدم.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب بـ"كامب نو" قد انتهت بفوز برشلونة 3-0.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي "لقد موسما طويلا، هناك فرصة لجعله أطول قليلا، لدينا مباراتين على ملعبنا لكي نحتفل بالأداء المذهل الذي قدمناه".

وواصل "اتصور كيف سيكون الحماس داخل الملعب، لا يجب علينا فقط تسجيل أهداف في برشلونة، لكن أيضا يجب أن نمنعهم من التهديف في مرمانا، نحن نعلم حجم التحدي، الخسارة 3-0 لا تساعدنا".

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وأكمل "نلعب المباراة الثالثة لنا في 6 أيام، عكس برشلونة، قاموا بتغيير الفريق خلال مباراتهم الأخيرة، هناك فارق كبير، لكن اللاعبين أظهروا بما فيه الكفاية أنهم لن يستسلموا".

وأضاف "يصعب التعامل مع ميسي أينما وجد، لو قمنا بالمخاطرة أمام برشلونة قد تجدهم يعاقبونك على هذا، يجب أن تكون قويا طوال الوقت أمامهم".

وصرح "يبدوا أننا يجب أن نكون مثاليين، يجب أن تكون المباراة بمثابة حفل كرة قدم، من الممكن أن تكون أخر مباراة لنا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا دعونا نحتفل بها".

وعن مباراة مانشستر سيتي وليستر بالدوري الإنجليزي قال "سأعلم بالنتيجة في المساء، لنرى ما يمكن لليستر أن يفعله، لقد لعبنا أمام نيوكاسل مباراة لا تُصدق".