تقرير.. 7 أيام تفصل صلاح عن إنجاز تاريخي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

اقترب محمد صلاح نجم ليفربول من الحفاظ على جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما أحرز هدفًا أمام نيوكاسل في المباراة التي أجريت، ضمن الأسبوع الـ37.

صلاح أصبح متربعًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا، ليكون على بعد هدفين من زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والجابوني أوباميانج، مهاجم أرسنال.

وأصبح أمام صلاح مباراة واحدة متبقية قبل نهاية الموسم عندما يواجه ليفربول يوم الأحد المقبل منافسه وولفرهامبتون ضمن الجولة الأخيرة من بريميرليج ليكون نجم ليفربول قريبا من الاحتفاظ بصدارة الهدافين للعام الثاني على التوالي مما سيجعله اللاعب الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز للموسم الثاني على التوالي فقط، بعد فان بيرسي وهاري كين.

- فان بيرسي

في موسم (2011 - 2012) استطاع روبن فان بيرسي، لاعب أرسنال، في تسجيل 30 هدفًا ليحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة أهداف عن واين روني، لاعب مانشستر يونايتد.

وفي الموسم التالي، عاد فان بيرسي ليحقق نفس الإنجاز مع مانشستر يونايتد بعدما أحرز 26 هدفًا، ليتفوق المهاجم الهولندي على الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول وقتها ومهاجم برشلونة الحالي.

- هاري كين

استطاع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير في موسم (2015 -2016) أن يحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي بتسجيله 26 هدفًا مع السبيرز ليكون على بعد هدف وحيد من جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الحالي.

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وفي الموسم التالي، كرر كين نفس الإنجاز مع توتنهام بتسجيله 29 هدفًا ليكون على بعد أربعة أهداف من روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

- إنجاز تاريخي

لاعبان فقط في تاريخ بريميرليج الذي بدأ عهده في موسم (1992 -1993) نجحا في الحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري لثلاث مواسم متتالية.

في موسم (1994 -1995) استطاع المهاجم الإنجليزي المخضرم آلان شيرار أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي بتسجيله 34 هدف مع بلاكبيرن.

وعاد نفس اللاعب في الموسم التالي، ليكرر نفس الإنجاز بتسجيله 31 هدفًا مع بلاكبرين، وفي موسم (1997 - 1998) كتب شيرار إنجازًا تاريخيًا لكن بقميص نيوكاسل بعدما احتفظ بجائزة هداف بريميرليج للموسم الثالث على التوالي بعد تسجيله 25 هدف.

إنجاز شيرار تكرر مرة أخرى لكن هذه المرة مع أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري لاعب آرسنال السابق بعدما حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي لثلاث نسخ متتالية كانت بدايتها موسم (2003 -2004) عندما سجل 30 هدفًا.

هنري احتفظ بنفس الجائزة في موسم (2004 -2005) بتسجيله 25 هدفًا، ثم أحرز 27 هدفًا في موسم (2005- 2006).