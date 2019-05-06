منافس الزمالك على لقب الكونفدرالية.. سقوط بمصر ولقب وحيد وماكينة تهديفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لأول مرة في تاريخه، وصل الزمالك إلى المباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-0) في مجموع مباراتي المربع الذهبي من المسابقة القارية.

وكان الزمالك فاز ذهابا في الإسكندرية بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا، قبل أن يعود من سوسة أمس الأحد بتعادل سلبي يؤمن تأهله إلى النهائي، الذي يقام خلاله لقاء الإياب بمصر.

وضرب الفريق الأبيض موعدًا لأول مرة أمام نهضة بركان المغربي، الذي أقصى الصفاقسي التونسي من نصف النهائي بعد تحويل تأخره ذهابا (2-0) إلى فوز في الإياب بثلاثية نظيفة في المغرب.

في التقرير التالي نسلط الضوء أكثر على منافس الزمالك على لقب الكونفدرالية:

- تراجع محلي:

فوز وحيد في آخر سبع جولات استقر بنهضة بركان في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، ليحقق الفوز في 7 لقاءات فقط من أصل 26 مباراة، مقابل التعادل 13 مرة والخسارة في 6 مباريات.

وتلقى الفريق البركاني هزيمة مذلة في الدوري على يد الرجاء يوم 13 مارس الماضي، بعد السقوط على ملعبه "الملعب البلدي لبركان" بنتيجة (7-3) ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من المسابقة.

وكان موسم (2012-13) شاهدًا على عودة نهضة بركان إلى الدرجة الأولى، وتعتبر الوصافة أفضل مركز حققه الفريق في المسابقة، والتي تحققت في موسم (1982-83) الذي تألق خلاله بشكل كبير.

- لقب وحيد:

رغم تأسيس النادي عام 1938، إلا أن الفريق نجح في حصد أول لقب في تاريخه الموسم الماضي، ليدخل نادي المتوجين بالألقاب في الكرة المغربية بعد التتويج بكأس العرش (2017-18).

وفاز نهضة بركان بقيادة مدربه الحالي منير الجعواني في المباراة النهائية بشهر نوفمبر الماضي على الوداد الفاسي بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2) في مدينة الرباط.

- سقوط بمصر:

مواجهة مصرية وحيدة لنهضة بركان على صعيد المسابقات الإفريقية، والتي جمعت بينه وبين المصري البورسعيدي في النسخة الماضية من الكونفدرالية 2018، التي تُوج بلقبها الرجاء البيضاوي المغربي.

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والتقى نهضة بركان مع المصري في دور المجموعات، وانتهت مباراة الجولة الثالثة بالتعادل السلبي في بركان، قبل أن يفوز الفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن وقتها بهدف سجله إسلام عيسى.

لكن الفريق البركاني نجح في تصدر مجموعته وتأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يودع المسابقة على يد فيتا كلوب الكونجولي وصيف المسابقة، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة (3-1) والتعادل المغرب (1-1).

- مشوار 2019:

استهل نهضة بركان مشواره في الكونفدرالية بدءً من دور الـ32 الأول بإقصاء الاتحاد الليبي (4-0) في المجموع، قبل أن يفوز جراف دي داكار السنغالي (5-3) في مجموع مباراتي دور الـ32 الثاني.

وفي دور المجموعات، تصدر بركان مجموعته برصيد 11 نقطة أمام حسنية أكادير، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، كانت على يد جاره المغربي بنتيجة (1-0) بعد ضمان الصدارة.

وأقصى نهضة بركان فريق جورماهيا الكيني من ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة (2-0) وإيابا في المغرب بنتيجة (5-1)، قبل أن يستكمل طريقه إلى النهائي بعد الفوز على الصفاقسي بنصف النهائي.

بشكل عام، خاض الفريق البركاني 14 مباراة في مشواره بالنسخة الحالية من المسابقة، وفاز في 9 مباريات مقابل تعادلاين و3 هزائم، ونجح في تسجيل 29 هدفًا بينما استقبل تسعة أهداف، محافظًا على نظافة شباكه في ست مباريات.

- ماكينة تهديفية:

يعد المهاجم التوجولي لابا كودجو أخطر لاعبي الفريق البركاني، وهو الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

لكن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي نفى دخول النادي في مفاوضات مع المهاجم التوجولي، مؤكدًا عدم وجود نية لرحيل أي لاعب من الرباعي الأجنبي (معلول وأزارو وجيرالدو وأجايي).

كودجو البالغ من العمر 27 عامًا يحتل صدارة هدافي الكونفدرالية برصيد 7 أهداف بالتساوي مع وليد بخيت مهاجم الهلال السوداني، كما يتصدر قائمة الهدافين في الدوري المغربي برصيد 17 هدفًا.