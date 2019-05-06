حمدي النقاز يتحدث عقب صعود الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية وتخطي الظروف الصعبة

تحدث التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتعادل مع النجم الساحلي أمس بدن أهداف في نصف نهائي البطولة.

وقال “النقاز”: ” لعبنا مباراة كبيرة في أجواء صعبة ونجحنا في الحصول على مانريد، لعبنا من أجل هدف واحد وهو التأهل إلى المباراة النهائية وتقديم عرض مميز في تونس”.

وأكمل: ” كنت أعلم صعوبة الأجواء في ملعب سوسة، ونقلتها للاعبين، وطالبت باللعب بهدوء وعدم التركيز مع الجماهير، وحدث معي بعض المناوشات خلال المباراة، ولكني أعلم مدى حب الجماهير لفريقهم وحرصهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية”.

وشدد: ” تركيزنا الأن على الحصول على لقب البطولة، أغلقنا صفحة النجم الساحلي تماما، يجب الدعم من الجميع خلال الفترة المقبلة من أجل تكليل جهد الموسم بالحصول على البطولات”.

وكان الفريق الأبيض تعادل في الإياب مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.