فرانكفورت يعلن عن موقف يوفيتش من الانتقال لريال مدريد

نفى مدير الكرة بنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فريدي بوبيتش، وجود أي مفاوضات بين المهاجم الصربي للفريق لوكا يوفيتش ونادي ريال مدريد الإسباني.

وقال بوبيتش لشبكة “اي.اس.بي.ان” التلفزيونية “ليس هناك داع للكذب، حقيقة لم تكن هناك أي محادثات”.

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقترب ريال مدريد بشدة من ضم المهاجم الصربي يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن بوبيتش نفى هذا الأمر تماماً.

وأوضح بوبيتش: “هذه التقارير الصحافية أحياناً تكون سابقة لأوانها، بالتأكيد هو لاعب ذو قيمة عالية في السوق”.

وكشفت تقارير صحافية في إسبانيا الاسبوع الماضي أن نادي ريال مدريد اشترى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت، والذي تتنافس على ضمه العديد من الأندية الأوروبية.

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وبحسب صحيفة “ايه إس” الإسبانية الرياضية، سيدفع “الملكي” 60 مليون يورو مقابل توقيع لاعب المنتخب الصربي عقد مع الفريق يمتد لستة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني سيحصل على 48 مليون يورو من هذا المبلغ، و ستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش.

وأضافت الصحيفة أنه في حال أكد مسؤولو نادي فرانكفورت الانتقال على النحو المذكور، فإنهم سيكونون بذلك قد حققوا صفقة رابحة للغاية مع يوفيتش، إذ أن نادي فرانكفورت كان فَعَّل قبل أكثر من أسبوعين بند الشراء المنصوص عليه في عقد استعارة يوفيتش من بنفيكا وضم اللاعب إليه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، ولم يفصح النادي عن قيمة صفقة ضم يوفيتش لكنها يُعْتَقَد أنها بلغت نحو سبعة ملايين يورو.

كان يوفيتش انتقل إلى فرانكفورت قادماً من بنفيكا على سبيل الإعارة في صيف عام 2017، وسجل الموسم الماضي ثمانية أهداف في 22 مباراة في الدوري الألماني، فيما ارتفعت حصيلة أهدافه الموسم الحالي إلى 17 هدفاً في البوندسليجا وتسعة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي ، ما رفع أسهمه السوقية بشكل كبير.