رسمياً.. صلاح يغيب عن مواجهة ليفربول وبرشلونة

سيغيب المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عن المواجهة المرتقبة لفريقهما ليفربول الإنجليزي ضد ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدرب الفريق الالماني يورغن كلوب.
وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصاباً برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لاصابة في المحالب.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي الإثنين: “كلاهما سيغيب غداً”.
ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه بعد تخلفه ذهاباً بثلاثية نظيفة.
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