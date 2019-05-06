بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والسد والتي ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد حاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ، 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، 10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي وستنقل عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 و الكأس 3 HD بصوت المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وخليل البلوشي. مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري ..

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