بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والسد والتي ستقام مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد حاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الخامسةمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين في تمام الساعة 8:45 مساءً
مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري ..
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