يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على فريق السد القطري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولةالخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
موعد مباراة الأهلي والسد اليوم:
ستنطلق مباراة الأهلي ضد السد في تمام الساعة الـ8:45 مساء
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد اليوم:
ستذاع مباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي، رءوف خليف، كما يتنقل عبر قناة الكأس 3 HD بصوت المعلق الرياضي، خليل البلوشي.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والسد اليوم في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.