موعد مباراة الأهلي والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على فريق السد القطري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة

الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والسد اليوم:

ستنطلق مباراة الأهلي ضد السد في تمام الساعة الـ8:45 مساء

بتوقيت مصر، الـ9:45 مساء بتوقيت السعودية ، الـ10:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد اليوم:

ستذاع مباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي، رءوف خليف، كما يتنقل عبر قناة الكأس 3 HD بصوت المعلق الرياضي، خليل البلوشي.