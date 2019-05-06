موعد مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لاستقبال ضيفع العين الإماراتي، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال والعين اليوم:

مباراة الهلال ضد العين ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وستنقل مباراة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين:

ستنقل مباراة الهلال ضد العين عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي، سوار الذهب، وقناة الكأس 6 HD بصوت المعلق الرياضي، خالد الحدي.

يدخل الهلال مباراة، اليوم الاثنين، وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق العين المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط.