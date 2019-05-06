ألكسندر أرنولد: غياب محمد صلاح عن مواجهة برشلونة لن يكون غريبًا

أكد ألكسندر أرنولد، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، أن غياب محمد صلاح عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لن يكون غريبًا.
يغيب محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، بسبب الإصابة، عن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، والمقررة غدًا الثلاثاء.
قال أرنولد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "غياب محمد
وواصل "أنا متفاهم للغاية مع صلاح، ولكن أي لاعب سيوجد بديلًا له سنقدم كل ما لدينا، لتحقيق نتيجة
وتابع: "علينا أن نثق في قدراتنا لتمنحنا الفوز، طالما وُجدت فرصة ولو بسيطة للتأهل".
وعن مواجهة ليونيل ميسي أشار "هو أفضل لاعب في العالم، ومواجهته صعبة، ولكننا في مباراة الذهاب استطعنا الحد من خطورته فترة طويلة من اللقاء، ولكنه في النهاية تمكن من قيادة فريقه للفوز من خلال قدراته المميزة، التي تجعلك لابد أن تراقبه بحذر طوال أوقات المباراة".
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