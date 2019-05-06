شاهد.. وائل جمعة يتغنى بصدارة الأهلي للدوري الممتاز

ابدى وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق سعادته بصدارة الفريق الأحمر، لجدول الدوري الممتاز.
وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر": " أول يوم في رمضان و الأهلي وحيد في صدارة الدوري .. كل عام و
وتمكن النادي الأهلي من تصدر جدول الدوري الممتاز بـ 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، بعد فوزه بالأمس على النجوم بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 29 للمسابقة.
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