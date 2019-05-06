صور.. النتائج الكاملة لبطولة الجمهورية للفروسية.. واستعدادات المنتخب للبطولات المؤهلة

توج الفارس أحمد علاء رجب ببطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع للمستويات الأول والثاني والثالث والرابع التي أقيمت على ملاعب نادي كنجز رانش بالإسكندرية، حيث فاز رجب بالمركز الأول للمستوى الأول big Tour، وجاء في المركز الثاني أمين غبور، وحصل على المركز الثالث محمد مدحت عبدالكريم، واحتل خالد الوليد زمزم المركز الرابع، وحل في المركز الخامس الفارس محمد وئام عسكر، وجاء أحمد حسام الدين فى المركز السادس.

أما في المستوى الثاني Medium Tour حصل على المركز الأول أحمد حازم الموصلي، وحصل على مركز الوصيف الفارس محمد مصطفى، وفي المركز الثالث جاء أمين غبور، أما المركز الرابع فحصل عليه مروان عويس، وحصلت على المركز الخامس حبيبة أحمد السيد، وأخيرا في المركز السادس جاء الفارس زياد محمد الدخاخني.

وحصل الفارس إسماعيل البرعي على المركز الأول في المستوى الثالث Small Tour، بينما جاء في المراكز من الثانى حتى السادس على الترتيب

كل من عبدالله الهيثم، وتنغيم إسماعيل عتمان، والمقدم ياسر عصر، ومروان شعراوي، ويوسف عصر، وفي الدرجة الرابعة فاز الفارس عز الدين إيهاب بالمركز الأول، وجاءت ليان مراد في المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث رفيق أسعد، وجاء أحمد مختار ريحان فى المركز الرابع، أما المركز الخامس فحصل عليه سليم نادر، واحتلت جنا أشرف حامد المركز السادس.

أما نتيجة الشباب تحت 20 عاما، جاء في المركز الأول خالد الوليد زمزم، والمركز الثاني احتله محمد وئام عسكر، وحل فى المركز الثالث أحمد حسام الدين، أما المركز الرابع فحصل عليه محمد أشرف حامد، وجاء فى المركز الخامس عبدالرحمن شوشة، وفي المركز السادس عمر عمرو العيسوي، جاءت نتيجة الناشئين تحت 18 عاما فوز محمد مصطفى أبو شنب بالمركز الأول، وحلت

حبيبة أحمد السيد فى المركز الثانى، وفاز بالمركز الثالث زياد محمد الدخاخني، وفي المركز الرابع ياسين عمرو، وفي المركز الخامس هنا وئام عسكر، وفي المركز السادس محمد وئام عسكر، بينما جاءت نتيجة الناشئين أقل من 16 عاما، فاز إسماعيل البرعي بالمركزين الأول والسادس، وجاء في المراكز من الثاني حتى الخامس على الترتيب، عبدالله الهيثم، ويوسف عصر، ونادي وليد حسانين، وهيا البرعي، وأخيرا الناشئين تحت 14 عاما جاء في المركز الأول ليان مراد، والمركز الثاني أحمد مختار، أما في المركزين الثالث والخامس جاء سليم نادر، والمركز الرابع علي عمرو البربري، والمركز السادس ملك سليمان، وتم تكريم جميع الفائزين في نهاية البطولة وتوزيع الجوائز العينية وشهادات التقدير وسط فرحة من جميع الفرسان وأولياء الأمور، معربين عن شكرهم للاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على الجهد المبذول طوال الموسم.

على الجانب الآخر يواصل لاعبى منتخبنا الوطنى للفروسية استعدادهم القوية خلال معسكرات الإعداد الخارجية فى هولندا وألمانيا وفرنسا لخوض البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، طبقا لخطة الإعداد الموضوعة من اتحاد الفروسية والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية، والفرسان هم عبدالقادر سعيد، وكريم الزغبي، ومحمد طاهر، وعلاء ميسرة.

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