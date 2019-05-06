محمد صلاح وفيرمينو يغيبان عن ليفربول أمام برشلونة

أكد المدير الفني الألماني يورجن كلوب غياب الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو عن فريق ليفربول في مباراة برشلونة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد في إنجلترا.
وأشار كلوب لوسائل الإعلام الإسبانية إلى أن صلاح لنيكون متاحًا للمشاركة أمام برشلونة، قائلًا: "صلاح لا يمكن أن يلعب غدًا، عملية شفائه أفضل، لكن لا يمكن أن يلعب غدًا"، وأضاف: "صلاح وروبيرتو فيرمينو غير متاحين".
وعن حالة محمد صلاح قال:
يذكر أن ليفربول خسر في مباراة الذهاب بثلاثية من دون رد على ملعب الكانب نو في إسبانيا، معقل الفريق الكتالوني، ويحتاج للفوز برباعية في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.
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