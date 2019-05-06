اخبار الرياضه

محمد صلاح وفيرمينو يغيبان عن ليفربول أمام برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد المدير الفني الألماني يورجن كلوب غياب الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو عن فريق في مباراة ، بإياب نصف نهائي ، التي ستقام، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد في إنجلترا.

 وأشار كلوب لوسائل الإعلام الإسبانية إلى أن صلاح لن

يكون متاحًا للمشاركة أمام برشلونة، قائلًا: "صلاح لا يمكن أن يلعب غدًا، عملية شفائه أفضل، لكن لا يمكن أن يلعب غدًا"، وأضاف: "صلاح وروبيرتو فيرمينو غير متاحين".

 وعن حالة محمد صلاح قال:

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
"إنه ارتجاج، لذا لن يُسمح له باللعب، لا يمكننا فعل ذلك"، واختتم: "محمد صلاح سيكون متاحًا للمشاركة أمام وولفرهامبتون في ".

 يذكر أن ليفربول خسر في مباراة الذهاب بثلاثية من دون رد على ملعب الكانب نو في إسبانيا، معقل الفريق الكتالوني، ويحتاج للفوز برباعية في لقاء الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح وفيرمينو يغيبان عن ليفربول أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا