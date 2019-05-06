شاهد.. أندريس إنييستا يستعيد ذكرى أهم أهدافه مع برشلونة

قام الإسباني أندريس إنييستا لاعبي فيسيل كوبي الياباني الحالي، وبرشلونة السابق، بإحياء ذكرى هدفه الأهم في مسيرته مع النادي الكتالوني.
وقال إنييستا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مرت عشر سنوات، بدون كلمات، يا لها من لحظة".
كما نشر عبر حسابه على انستجرام فيديو بهدفه القاتل في مرمى تشيلسي في موسم 2008-2009.
وكانت مواجهة برشلونة وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا موسم 2008-2009، إنتهت فيها مباراة الذهاب في الكامب نو بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي لقاء لعودة على ستامفورد بريدج تقدم تشيلسي في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يحرز إنييستا هدف تعادل قاتل في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، ويصعد برشلونة للمباراة النهائية.
وكان ذلك الهدف هو بوابة برشلونة لتحقيق دوري أبطال اوروبا في تلك النسخة، بعد أن فاز في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد.
شاهد هدف إنييستا:
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