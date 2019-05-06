رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة مرعبة لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يوجه رسالة مرعبة لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي عشية مباراة الفريق أمام برشلونة مساء الغد في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد في تصريحاته اليوم: لا نخاف من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة نحن نحترمه بكل تأكيد ولكننا لا نخاف من أحد، ميسي الافضل في العالم لكن في مباراة الذهاب وعلى مدار 80 دقيقة نجحنا في السيطرة عليه وفي 10 دقائق فعل ما رأيناه جميعا.

وأضاف لاعب ليفربول: "علينا أن نفكر في أنفسنا ، إذا فكرنا في الخوف منهم ، فسيكون أمامنا مباراة سيئة".

وتابع: كل شئ ممكن في ملعب الانفيلد، لا يوجد مستحيل سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرنا.