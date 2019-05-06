اخبار الرياضه

رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة مرعبة لميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوجه رسالة مرعبة لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي عشية مباراة الفريق أمام مساء الغد في ذهاب نصف .

وقال أرنولد في تصريحاته اليوم: لا نخاف من ليونيل نجم فريق برشلونة نحن نحترمه بكل تأكيد ولكننا لا نخاف من أحد، ميسي الافضل في العالم لكن في مباراة الذهاب وعلى مدار 80 دقيقة نجحنا في السيطرة عليه وفي 10 دقائق فعل ما رأيناه جميعا.

وأضاف لاعب ليفربول: "علينا أن نفكر في أنفسنا ، إذا فكرنا في الخوف منهم ، فسيكون أمامنا مباراة سيئة".

وتابع: كل شئ ممكن في ملعب الانفيلد، لا يوجد مستحيل سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرنا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا