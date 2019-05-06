رياضة | أليجري يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يقترب من قيادة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي في التعاقد مع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، عبر غلافها أن نادي باريس سان جيرمان ينتظر اليوم نتائج اجتماع انييلي رئيس يوفنتوس مع ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هناك عرض كبير جاهز للمدرب، إذا كان اجتماع مع انييلي سيؤدي إلى انفصال مفاجئ مع المدرب، مشيرةً إلى أن هناك اتجاه في يوفنتوس لإعادة كونتي لتورينو.

وكانت التقارير قد أكد أن مدرب اليوفي سيجتمع مع مسؤولي يوفنتوس من أجل عرض طلباته في الانتقالات الصيفية أنه يصر على التعاقد مع صفقات قوية مثل بول بوجبا وماتياس دي ليخت.