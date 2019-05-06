رياضة | موقف استاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف استاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة عن موقف الملعب من إحتضان إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وأكد درويش في تصريحات خاصة أن الأمر صعب تحقيقه لعدم الإنتهاء من بعض الأمور الخاصة بالملعب وعلى رأسها مداخل الاستاد وغرف خلع ملابس اللاعبين.

وتابع "أرضية الملعب تم تطويرها وتجديدها لكنها غير جاهزة الآن لخوض أي مباراة".

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وأشار إلى أن رئيس الزمالك كان عليه الاستفسار عن مدى إمكانية خوض النهائي على ستاد برج العرب من عدمه قبل الحديث في وسائل الإعلام.

وتجاوز الزمالك عقبة النجم الساحلي التونسي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية وتأهل لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في مواجهة صعبة ومرتقبة.

وأعلن مسئولو الزمالك بالأمس عن رغبتهم في نقل نهائي الكونفدرالية إلى ستاد القاهرة بدلًا من برج العرب وتحدثوا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي في الأمر.