رياضة | الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع بريزنتيشن على جدولة المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع بريزنتيشن على جدولة المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظائراهم في شركة بيريزنييشن على جدولة مستحقات النادي المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وعقد محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمستحقات المتاخرة للنادي الأحمر لدى الشركة.

وكشف مصدر كان حاضرا في جلسة الأمس بين الأهلي ومسئولو شوكة بريزنتيشن، أن الثنائي شركاء في النجاح وكذلك الأزمات وهو ما تفهمته إدارة الأهلي خلال جلسة الأمس، وتم تقدير الموقف المالي للشركة الراعية والاتفاق على جدولة المستحقات وفقا لظروف الشركة.

وأضاف المصدر بأن الجلسة جاءت مثمرة للغاية، والفترة المقبلة ستشهد استمرار للتعاون بين الأهلي وبريزنتيشن.