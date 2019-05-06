رياضة | أجيري يكلف طبيب المنتخب بمتابعة حالة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يكلف طبيب المنتخب بمتابعة حالة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء مكالمة مع محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة، من أجل المتابعة الفورية للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالساعات المقبلة.

صلاح، تأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لعدم الجاهزية الطبية عقب تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة نيوكاسل، بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وطالب أجيري، أبوالعلا بضرورة متابعة حالة صلاح، بشكل مباشر وإطلاعه بكل ما يجد، مع إمكانية سفره إلى إنجلترا، والإشراف على علاج اللاعب بالتنسيق مع الطبيب الخاص بالفريق اللندني، نظرًا لأهميته داخل صفوف الفراعنة.

ويتواجد أجيري، حاليًا في إسبانيا لمدة ثلاثة أيام لقضاء إجازته وحضور حفل زفاف نجله، على أن يتواجد بالقاهرة مساء غدٍ الثلاثاء، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.