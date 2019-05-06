رياضة | توخيل يحسم مصير دي ماريا مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل يحسم مصير دي ماريا مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين عن موقف الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان من رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن دي ماريا يملك عروض من انتر ميلان واتلتيكو مدريد من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف.

وأشار الموقع إلى أن توخيل لا يريد رحيل دي ماريا عن صفوف الفريق بعد مستواه المميز رفقة بطل الدوري الفرنسي بالموسم الجاري.

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وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، ذكرت أمس أن برشلونة ينافس أتلتيكو مدريد وانتر ميلان على ضم دي ماريا مشيرة إلى أن إدارة باريس مستعدة لبيع الأرجنتيني في الصيف.

يشار إلى أن دي ماريا من العناصر الأساسية في تشكيلة توماس توخيل طيلة الموسم الجاري.

وكان برشلونة حاول التعاقد مع دي ماريا في الصيف قبل الماضي لكن باريس سان جيرمان تمسك بالأرجنتيني ورفض 50 مليون يورو من البارسا من أجله.