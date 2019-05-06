رياضة | زيدان يختار بديل رونالدو.. والصفقة تقترب مقابل 170 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار بديل رونالدو.. والصفقة تقترب مقابل 170 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وذلك في فترة الانتقالات الصيفية وذلك من أجل العودة مجدداً للأضواء التي انحصرت عنه مؤخراً.

وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نيمار قد ينتقل إلى ريال مدريد وسط رغبة قوية من زين الدين زيدان للحصول على خدمات اللاعب ويكون هو البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الملكي.

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وأوضحت صحيفة "كونفيدينشال" الإسبانية، إن نيمار يريد إعادة النظر في مستقبله لذلك يفضل الرحيل للريال في الصيف المقبل حتى لا يكون "ظل" للفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بند في عقد "نيمار" مع باريس سان جيرمان يسمح له بالرحيل في عام 2020 فقط مقابل 170 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى باريس قادماً من برشلونة بعدما وقع مع النادي الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في عام 2017.