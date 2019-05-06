رياضة | رسالة قوية من زوجة إيكاردي للمنتقدين

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ردت واندا نارا وكيلة وزوجة ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان على منتقديها بعد التقاط صور مع إيكاردي مؤكدة : لا يمكن أن يمحو 130 هدف ...

وكتبت واندا على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على سلسلة من الانتقادات: لا يمكن لإلتقاط الصور أن يمحو 130 هدفًا ، ومن المؤكد أنه لم ينس كيف يلعب كرة القدم.

أضافت :وحده يعلم ما إذا كان سعيدًا ، وأنا أفعل ما يجعله سعيدًا. انه يتخذ قراراته الخاصة.

تابعت :يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك عددًا قليلاً من الرجال الحقيقيين مثله.