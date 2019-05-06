رياضة | نابولي يطلب نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يطلب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين إن الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار لبايرن ميونخ الألماني مطلوب في صفوف نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي يريد بعض الأسماء القوية في الصيف المقبل من أجل المنافسة على لقب الكالتشيو مع يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أن اسم خاميس رودريجيز مطروح في نابولي وقد يتم استعارته من ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء مثل دييجو كوستا، مهاجم اتلتيكو مدريد وماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان مطروحة داخل نابولي لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن خاميس قد ينضم لنابولي الذي يدربه أنشيلوتي ذو العلاقة الرائعة مع الكولومبي بعدما قدم أفضل موسم له مع ريال مدريد 2014-2015 ودربه أيضا في 2017 في بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن خاميس أيضا ينال اهتمام يوفنتوس لضمه في الصيف المقبل.

يشار إلى أن ريال مدريد ينوي بيع خاميس في الصيف المقبل بعدما رفض بايرن ميونخ شراء عقده بعد عامين من الاستعارة مقابل 42 مليون يورو.