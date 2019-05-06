انت الان تتابع تفاصيل خبر كبار أوروبا يُهنّئون العالم الإسلامي بحلول "رمضان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 03:52 مساءً - هنأت أندية أوروبية كبرى المسلمين في جميع أرجاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يصادف الاثنين أوّل أيامه في معظم الدول العربية والإسلامية.

ودأب كبار القارة العجوز على تهنئة أنصارهم في العالم الإسلامي، خاصة أن تلك الفرق تضمّ في صفوفها لاعبين عرباً ومسلمين يحظون بأهمية خاصة في التشكيلة الأساسية لدورهم الفني فوق "المستطيل الأخضر".

وتمتلك تلك الأندية الأوروبية روابط واتحادات جماهيرية في الدول العربية والإسلامية، وأخذ السواد الأعظم منها الطابع الرسمي.

البداية مع فريق العاصمة الإسبانية، ريال مدريد، أكثر الأندية المتوّجة بلقب دوري أبطال أوروبا؛ إذ هنأ النادي الملكي متابعيه بحلول الشهر الفضيل.

وعند الحديث عن ريال مدريد لا بد أن يُذكر غريمه التقليدي برشلونة، الذي لم يفوت فرصة كهذه لتهنئة جماهيره بحلول شهر رمضان المبارك.

وإلى إنجلترا، هنأ ليفربول مشجعيه في الوطن العربي على طريقته الخاصة؛ إذ كتب في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "من شبه الجزيرة العربية مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب العربي؛ نتمنى لكم رمضان كريم".

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وخصّ النادي الإنجليزي العريق العاصمة المصرية بالحديث لكونه يضم في صفوفه النجم محمد صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عامي 2017 و2018.

ونشر كبير العاصمة الفرنسية مقطع فيديو قصيراً ظهر فيه كوكبة من نجومه، على رأسهم الثلاثي البرازيلي نيمار دا سيلفا وثياغو سيلفا وماركينيوس، إلى جانب "الفتى الذهبي" كيليان مبابي، وهم يهنئون المسلمين بالشهر الفضيل باللغة العربية.

وأرفق بطل الدوري الفرنسي تغريدته بعبارة: "نادي باريس سان جيرمان يهنئكم بحلول شهر رمضان. وكل عام وأنتم بألف خير!".

وسار يوفنتوس، الذي تُوّج بلقبه الثامن توالياً في الكالتشيو والـ35 في تاريخه، على خطا كبار أوروبا، وهنأ المسلمين بالشهر الفضيل، متمنياً أن يُعيده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

أما بايرن ميونيخ، الذي يقترب من الفوز بلقبه الـ29 في الدوري الألماني فكتب تغريدة لافتة لتهنئة العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان، متمنياً الخير لجماهيره المسلمين.

يشار إلى أن أغلب الدول العربية والإسلامية سوف تبدأ صيام شهر رمضان يوم الاثنين؛ بناءً على تحري بعض الدول رؤية الهلال، واعتماد دول أخرى على الحساب الفلكي لتحديده.