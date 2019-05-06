كلوب يؤكد غياب صلاح عن موقعة برشلونة

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٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

محمد صلاح

أكد المدرب الألماني يورجين كلوب غياب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد، وذلك بعد إصابته بارتجاج عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل يوم السبت الماضي في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بنتيجة 3-2، والتحق صلاح بالتالي بروبرتو فيرمينو في قائمة الغائبين عن مباراة البرسا. وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "صلاح لا يستطيع المشاركة في مباراة الغد، هو يتعافى بصورة جيدة، ولكن لا يمكن مشاركته".

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وأضاف كلوب: "ذلك ليس إجراء احتياطيا منا، صلاح يعاني من ارتجاج، وبالتالي لا يسمح له بالمشاركة، هو في حالة جيدة، ولكنها ليست جيدة بما يكفي من وجهة نظر طبية". يذكر أن صلاح البالغ من العمر 26 عامًا، يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، وبات قريبًا من الفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على