خسائر اليونايتد بعد الفشل في التأهل لدوري الأبطال

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٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

بول بوجبا

فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الفشل الذي سيؤثر على العقود المالية لجميع لاعبيه، وانتهت آمال اليونايتد في التأهل للبطولة بالسقوط في فخ التعادل أمس أمام هيدرسفيلد، وبعد الفشل في التأهل للمسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، سيتم خفض أجور جميع لاعبي الفريق بنسبة 25%، وذلك سبق أن تعرض له اللاعبون في عام 2016 قبل وصول جوزيه مورينيو، وسيكون أبرز المتضررين من ذلك هو النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وسيحصل بالتالي بوجبا على 225 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كما سيحرم من المكافأة السنوية المقدر قيمتها بـ1,8 مليون جنيه إسترليني، والتي يحصل عليها في كل موسم يتأهل فيه مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال. أما النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يحصل على أجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، فسيتم خفضه