محمد صلاح أفضل لاعب بشهر أبريل في الدوري الإنجليزي

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٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في شهر أبريل المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بفضل العروض المميزة التي قدمها صلاح خلال هذا الشهر من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات، ليتوج بالتالي بتلك الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما تفوق على كل من من لوكاس دين ظهير إيفرتون وأيوزي بيريز لاعب نيوكاسل وسيرجيو ريكو حارس مرمى فولهام إضافة إلى مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي وبيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وذلك عقب التصويت الجماهيري على الإنترنت.

ويأتي ذلك التتويج في الوقت الذي تعرض فيه صلاح إلى إصابة قوية يوم السبت الماضي في الرأس، في مباراة نيوكاسل التي حسمها ليفربول بنتيجة 3-2 على ملعب سان جيمس بارك في الدوري الإنجليزي. وبات من المرجح بقوة أن يغيب صلاح عن مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، وهي المواجهة التي

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