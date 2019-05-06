بماذا وصفت الصحافة التونسية تأهل الزمالك للنهائي؟

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ضرب أبناء ميت عقبة موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة القارية، بعد أن تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

أطاح فريق الزمالك بمضيفه النجم الساحلي التونسي من المربع الذهبي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن فرض التعادل السلبي على اللقاء الذي جمعهما، بالملعب الأولمبي في سوسة، ضمن جولة الإياب من نصف النهائي، وتأهل الزمالك لأول مرة إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، الأحد الماضي، وضرب أبناء ميت عقبة موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة القارية، بعد أن تأهل الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفيما يلي نستعرض كيف عنونت الصحافة التونسية بعد إسقاط الزمالك للنجم؟ - الشروق التونسية الزمالك يقصي النجم من كأس الكاف ويتأهل إلى النهائي "تعادل النجم الساحلي بالملعب الأولمبي بسوسة مع الزمالك المصري بنتيجة صفر لصفر في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخرج من تصفيات المسابقة،

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- الشروق التونسية

الزمالك يقصي النجم من كأس الكاف ويتأهل إلى النهائي



"تعادل النجم الساحلي بالملعب الأولمبي بسوسة مع الزمالك المصري بنتيجة صفر لصفر في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخرج من تصفيات المسابقة، وكان الزمالك فاز في ذهاب نصف النهائي بملعب برج العرب 1- صفر".- الصبح نيوز التونسية

كأس الاتحاد الإفريقي.. النجم يفشل في التأهل إلى النهائي



"لم يكن حظ النجم أوفر من حظ النادي الصفاقسي، وذلك بعد أن فشل الفريق في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد تعادله سلبيا مع ضيفه الزمالك المصري في إياب نصف نهائي المسابقة، فريق جوهرة الساحل ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لم يوفق في التسجيل وتعويض هزيمة الذهاب بهدف لصفر ليجد نفسه خارج المسابقة ويترك المجال للزمالك الذي سيواجه نهضة بركان المغربي في النهائي".- الصريح التونسية وفيما يلي نستعرض كيف عنونت الصحافة التونسية بعد إسقاط الزمالك للنجم؟- الشروق التونسية"تعادل النجم الساحلي بالملعب الأولمبي بسوسة مع الزمالك المصري بنتيجة صفر لصفر في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخرج من تصفيات المسابقة، وكان الزمالك فاز في ذهاب نصف النهائي بملعب برج العرب 1- صفر".- الصبح نيوز التونسية"لم يكن حظ النجم أوفر من حظ النادي الصفاقسي، وذلك بعد أن فشل الفريق في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد تعادله سلبيا مع ضيفه الزمالك المصري في إياب نصف نهائي المسابقة، فريق جوهرة الساحل ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لم يوفق في التسجيل وتعويض هزيمة الذهاب بهدف لصفر ليجد نفسه خارج المسابقة ويترك المجال للزمالك الذي سيواجه نهضة بركان المغربي في النهائي".- الصريح التونسية انسحاب مر لبطل العرب النجم الساحلي



"ستبقى الكرة علما غير خاضع للمعادلات الفيزيائية ولا الرياضية ولا لقراء الكف ولا ضاربي الودع ولا لحلالي الكتب، فالأمر ونتائجه قد تخفيه طلاسم في كهوف الغياهب وما جرى للصفاقسي أمام نهضة بركان لم يكن أبدا أبدا في الحسبان مهما كانت المبررات والحجج، وما وقع لنجم العرب في ملعب سوسة لم يكن ليصدقه رضيع في الساحل، لأن الكل كان ينتظر شوطا ثالثا مقنعا لما جرى في برج العرب، ولكن للكرة دروس من عجب تارة نتصفحها في غير وعي ودون مراجعة لأعتى ما جرى في قديم النتائج لكثير الفرق في جميع المسابقات في العالم أجمع، والانسحاب لا يبرر وقوعه غياب التخطيط الناجع أو فقدان المراجع، فالكل من معين الصواب غرف، لكن أظن الكأس التي غرفنا بها كانت كالغربال. وأظن أنه لو كان على التماس زغالو أو مورينهو أو حتى فرغنسون.... فرادى أو متحدين ما كانوا أن يغيروا شيئا، فالحظ كان قريبا من أبناء الاهرامات قبل الذهاب والإياب، وما علينا إلا أن نعتبر وليتنا نعتبر، وسوف نردد بكل جلد وصبر وتأمل -اللي صار صار- ولنعيد الكرة إلى وسط الميدان وننطلق في ترويض صفحات الانتصارات من جديد، ونعيد البناء على ما حبرناه بأقدام أبناء النجم ونلم الشمل من جديد". - موزاييك التونسية

الزمالك يقصي النجم من كأس الكاف



"أقصى فريق الزمالك المصري النجم الرياضي الساحلي من مسابقة كأس الكونفيدرالية بعد تعادل الفريقين (0 - 0) في لقاء إياب دور نصف النهائي من المسابقة الذي احتضنه الملعب الأولمبي بسوسة، وكان لقاء الذهاب بملعب برج العرب قد انتهى بنتيجة 1 صفر لفائدة الزمالك، وسيواجه الزمالك في النهائي نهضة بركان المغربي الذي أقصى النادي الرياضي الصفاقسي بعد فوزه عليه بنتيجة 3 أهداف لصفر".- شمس التونسية

النجم الساحلي ينسحب من كأس الكاف



"انسحب النجم الساحلي من نصف نهائي كأس الكاف بعد التعادل في سوسة، بنتيجة صفر مقابل صفر أمام الزمالك المصري في مباراة الإياب، وقد تأهل الزمالك بفضل نتيجة الذهاب 1 صفر، أمام النجم الساحلي في مصر، وسيجمع نهائي كأس الكاف الزمالك المصري بنهضة بركان المغربي".- الجمهورية التونسية

الزمالك يقصي ليتوال من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية



"تأهل الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد إقصائه النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من المسابقة، وانتهت مواجهة الفريقين إيابا في أوليمبي سوسة بالتعادل السلبي بعد فوز الزمالك ذهابا بهدف لصفر، وسيلاقي الزمالك نادي نهضة بركان المغربي".- البيان التونسية

كأس الاتحاد الإفريقي بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي



"ستشهد مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتويج بطل جديد بتأهل الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهما، بعد تعادل الأول مع مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-صفر وفوز الثاني على ضيفه الصفاقسي التونسي 3-صفر الأحد في إياب نصف النهائي، وبعد فوزه ذهابا على أرضه بهدف محمود كهربا، حقق الزمالك ثأره من النجم الساحلي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي بالذات في طريقه إلى لقبه الثاني والأخير عندما تواجها العام 2015، حيث فاز الفريق التونسي 5-1 ذهابا قبل أن يخسر إيابا صفر-3. - موزاييك التونسية"أقصى فريق الزمالك المصري النجم الرياضي الساحلي من مسابقة كأس الكونفيدرالية بعد تعادل الفريقين (0 - 0) في لقاء إياب دور نصف النهائي من المسابقة الذي احتضنه الملعب الأولمبي بسوسة، وكان لقاء الذهاب بملعب برج العرب قد انتهى بنتيجة 1 صفر لفائدة الزمالك، وسيواجه الزمالك في النهائي نهضة بركان المغربي الذي أقصى النادي الرياضي الصفاقسي بعد فوزه عليه بنتيجة 3 أهداف لصفر".- شمس التونسية"انسحب النجم الساحلي من نصف نهائي كأس الكاف بعد التعادل في سوسة، بنتيجة صفر مقابل صفر أمام الزمالك المصري في مباراة الإياب، وقد تأهل الزمالك بفضل نتيجة الذهاب 1 صفر، أمام النجم الساحلي في مصر، وسيجمع نهائي كأس الكاف الزمالك المصري بنهضة بركان المغربي".- الجمهورية التونسية"تأهل الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد إقصائه النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من المسابقة، وانتهت مواجهة الفريقين إيابا في أوليمبي سوسة بالتعادل السلبي بعد فوز الزمالك ذهابا بهدف لصفر، وسيلاقي الزمالك نادي نهضة بركان المغربي".- البيان التونسية"ستشهد مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتويج بطل جديد بتأهل الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهما، بعد تعادل الأول مع مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-صفر وفوز الثاني على ضيفه الصفاقسي التونسي 3-صفر الأحد في إياب نصف النهائي، وبعد فوزه ذهابا على أرضه بهدف محمود كهربا، حقق الزمالك ثأره من النجم الساحلي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي بالذات في طريقه إلى لقبه الثاني والأخير عندما تواجها العام 2015، حيث فاز الفريق التونسي 5-1 ذهابا قبل أن يخسر إيابا صفر-3. ورغم سجله كأحد أعرق الأندية الإفريقية وألقابه الأربعة في دوري الأبطال، لم يسبق للزمالك أن وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي منذ دمج هذه المسابقة بكأس الكؤوس التي أحرز لقبها أيضا العام 2000، لكنه نجح الأحد في العودة من سوسة ببطاقة النهائي الأول له في المسابقة والتاسع على الصعيد القاري، وثأر أيضا الزمالك، الذي أكمل الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه محمود جنش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمسه الكرة خارج المنطقة، من منافسه التونسي الذي أخرجه من دور الأربعة للمسابقة بصيغتها السابقة العام 1999". - الرقمية التونسية

كأس الكاف: النجم الساحلي ينسحب والزمالك يلتقي نهضة بركان في النهائي



"ودع النجم الساحلي منافسات كأس الاتحاد الإفريقي من الدور نصف النهائي بعد تعادله أمام الزمالك المصري سلبيا في المقابلة التي جمعتهما في ملعب سوسة الأولمبي لحساب إياب الدور نصف النهائي من المسابقة، ويشار إلى أن مقابلة الذهاب التي دارت في مصر قد انتهت بفوز الزمالك 1 - 0، وسيواجه الزمالك نادي نهضة بركان المغربي في الدور النهائي". - الرقمية التونسية"ودع النجم الساحلي منافسات كأس الاتحاد الإفريقي من الدور نصف النهائي بعد تعادله أمام الزمالك المصري سلبيا في المقابلة التي جمعتهما في ملعب سوسة الأولمبي لحساب إياب الدور نصف النهائي من المسابقة، ويشار إلى أن مقابلة الذهاب التي دارت في مصر قد انتهت بفوز الزمالك 1 - 0، وسيواجه الزمالك نادي نهضة بركان المغربي في الدور النهائي".

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