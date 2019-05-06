الامارات | خورفكان يكرم العامل الأقدم سرور جان

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يكرم العامل الأقدم سرور جان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم محلس ادارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي العامل الاقدم في النادي سرور جان بعد ان أتم 38 سنة في خدمة النادي، بوشاح ودرع النادي وحافز مالي مقدر، بعد تقاعده عن العمل وذلك بحضور رئيس مجلس الادارة عبد العزيز عبد الله النعيمي ونائبه عثمان علي النقبي، وتثمينا للتفاني والجهود التي بذلها خلال فترة عمله الطويلة. وتقدم المتقاعد سرور خان بشكره للإدارة التي كرمته تقديرا لدوره طيلة السنوات الطويلة التي قضاها بالنادي وللتعامل الإنساني والتكريم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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