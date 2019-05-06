شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

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ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين بعد الفوز أمس، على النجوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على النجوم أمس بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز على النجوم.