شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. سيف زاهر: السمك أكثر ما أطلبه على الإفطار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس اتحاد الكرة المصرى، إن أكلتى المفضلة هى "السمك"، وعلى الرغم من أنها أكلة غير محببة فى رمضان، إلا أننى أطلبها كثيرا على مائدة الإفطار.

سيف زاهر، نجل شقيق سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بدأ عمله الإعلامى برنامج الملاعب اليوم، ثم أصبح عضواً فى اتحاد الكرة أثناء رئاسة جمال علام، ثم أصبح عضوا فى اتحاد الكرة أيضا فى مجلس هانى أبوريدة الحالى، وتعد لعبة "البادل تنس" هى إحدى هوايات الإعلامى.