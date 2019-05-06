الاتحاد السكندرى يسعى لضم إيهاب فؤاد مهاجم الترسانة...

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جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو الاتحاد السكندرى ضم إيهاب فؤاد مهاجم الترسانة وهدافه برصيد 11 هدفا فى الموسم المنتهى بالقسم الثانى للتعاقد معه لتدعيم مركز المهاجم لسيد البلد. ويبحث الاتحاد السكندرى عن ثغرة فى عقد اللاعب المرتبط بعقد ممتد مع الترسانة لمدة موسمين مقبلين للتعاقد معه لقيادة الهجوم.

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