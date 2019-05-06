شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يستمر فى الغياب عن الزمالك بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب يفصله ما يقرب من خمسة أسابيع من أجل إنهاء عمليات التأهيل والعودة بأفضل صورة للقلعة البيضاء، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، ثم سافر مجددًا من أجل الخضوع لفترة تأهيل هناك بعد إصابته فى الركبة التى أدت إلى افتقاده على فترات هذا الموسم.

فيما قرر مسئولو الزمالك على إثر إصابة مصطفى فتحى فى النهاية إجراء عملية جراحية فى ألمانيا والتى خضع لها بشكل ناجح، ثم حرص على إجراء عملية التأهيل هناك، وبذلك يستمر غياب مصطفى فتحى عن الأبيض فى المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التى تأهل لها الأبيض على حساب النجم الساحلى التونسى بعدما فاز عليه بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بدور نصف النهائى.

من المقرر، أن يلتقى الزمالك نظيره نهضة البركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية يوم 19 مايو الجارى، على أن يلتقى الفريقان مجددًا فى مباراة العودة بمصر يوم 26 من الشهر نفسه.