مزاد هداف الدوري المصري يبدأ ب 40 مليون جنيهاً...

جدة - عمرو شويل انهالت العروض الاحترافية على المقاولون العرب فى مزاد ليع مهاجم الفريق أحمد على كامل هداف الدورى، حيث قام بيراميدز بالتقدم بعرض رسمى للتعاقد مع مهاجم المقاولون مقابل مبلغ مالى 40 مليون جنيه.

وطلب مسئولو المقاولون الانتظار حتى نهاية الموسم لإمكانية الموافقة على العرض من عدمه، وذلك بسبب منافسة الفريق على المربع الذهبى فى الوقت الحالى.

ويعيش على استقرار فنى مع المقاولون تسببت فى احتلال صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 17 هدفا.

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