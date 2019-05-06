شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يصدم مسئولى الزمالك قبل النهائى الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو استاد القاهرة، استضافة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائى للكونفدرالية الأفريقية بداعى عدم الانتهاء من صيانة الاستاد، استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

وقد أكد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد مازال فى مرحلة الصيانة، وأنه يسابق الزمن من أجل الانتهاء منه قبل الفترة المحددة، خاصة أنه سيشهد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يونيه المقبل.

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وأضاف درويش فى تصريحات خاصة، أنه لم يتم الانتهاء من تركيب كراسى المدرجات، بالإضافة لغرف خلع الملابس، وغرف الحكام، والمضمار حول الملعب لذا فإن استضافة اللقاء يعد صعبا للغاية.

واختتم رئيس استاد القاهرة حديثه بترحيبه باستضافة أى مباراة سواء للمنتخبات الوطنية أو الأندية المصرية فى المحافل القارية، إلا أنه على الجميع التحلى بالصبر حتى يستطيع الانتهاء من أعمال الصيانة بالإستاد قبل البطولة.