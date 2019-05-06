شكرا لقرائتكم الخليج 365.. الأهلى يبحث عن خليفة لاسارتى سرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم وجود شبه إجماع على ضرورة رحيل الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى حتى فى حالة فوزه بالدورى، وذلك بعد خسارته بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت تعد الهدف الأول والأساسى للإدارة الحمراء، إلا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار الخواجة لحين انتهاء بطولة الدورى، التى أصبح الفريق الأحمر قريب منها أكثر من أى وقت مضى.

وأكدت مصادر مطلعة داخل إدارة الأهلى أن البحث عن المدير الفنى الجديد جارياً ولكن بشكل سرى، حفاظاً على مسيرة الفريق، فى الوقت الذى يتم مناقشة هذا الملف فى دائرة ضيقة يتواجد فيها محمود الخطيب رئيس النادى وعدلى القيعى مستشار المجلس لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير التعاقدات وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن إدارة النادى تلقت بالفعل العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض الاستعجال فى هذا الملف، خاصة أن هناك امكانية للتعاقد مع واحد من المدربين الذين يقودوا المنتخبات الأفريقية فى بطولة كأس الأمم المقبلة.