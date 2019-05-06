شكرا لقرائتكم نابولي يتغلب على كالياري بهدفي ميرتينز وإنسيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق نابولي فوزا متأخرا 2 - 1 على ضيفه كالياري في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظل نابولي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، في حين تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر، وتقدم ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 63، فيما تعادل درييس ميرتينز لنابولي في الدقيقة 85.

وأنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه آرتور لونيتا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يحرز لورينزو إنسيني هدف الفوز لنابولي في الدقيقة الثامن من الوقت الضائع.