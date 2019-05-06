فيدرر ثالثا على حساب زفيريف في تصنيف المحترفين

اسماء السيد - انتزع السويسري روجيه فيدرر المركز الثالث عالميا من الألماني ألكسندر زفيريف الذي تراجع للمرتبة الرابعة في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الإثنين.

واستفاد فيدرر الذي يعود الى الملاعب الترابية بعد غياب دام ثلاثة أعوام لخوض غمار دورة مدريد الإسبانية هذا الاسبوع، من الاقصاء المبكر لزفيريف من الدور ربع النهائي لدورة ميونيخ الالمانية امام التشيلي كريستيان غارين 4-6 و7-5 و5-7، في طريق الاخير لاحراز اللقب.

وخسر زفيريف الكثير من النقاط في دورة ميونيخ التي كان يحمل لقبها في العامين الماضيين على حساب الأرجنتيني غيدو بيا (2017)، ومواطنه فيليب كولشرايبر (2018).

وتابع الألماني ، البالغ 21 عاما، سلسلة نتائجه السيئة على الأراضي الترابية، إذ يأتي سقوطه في ميونيخ بعد خروجه من الدور ثمن النهائي في دورة مراكش المغربية، ليتكرر السيناريو ذاته من الدور ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، ثم في برشلونة من ثمن النهائي أيضا.

إلى ذلك، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (20 عاما)، الفائز بلقب دورة إستوريل البرتغالية الأحد، إلى المركز التاسع على حساب الأميركي جون إيسنر الذي تراجع للمرتبة العاشرة.

واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة الترتيب بفارق كبير يبلغ 3395 نقطة عن وصيفه الإسباني رافايل نادال.

وامضى ديوكوفيتش 250 اسبوعا على قمة الترتيب العالمي، وما زال يتأخر في لائحة الاكثر صدارة خلف كل من الاميركيين جيمي كورنورز (268)، إيفان ليندل (270)، بيت سامبراس (286) والسويسري فيدرر (310).

في ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11160 نقطة

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2- الإسباني رافايل نادال 7765

3- السويسري روجيه فيدرر 5590

4- الألماني ألكسندر زفيريف 5565

5- النمسوي دومينيك تييم 5085

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

7- الياباني كي نيشيكوري 3780

8- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

9- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3190

10- الأميركي جون إيسنر 3085