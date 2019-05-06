سوبر كورة.. الأهلى يبحث عن خليفة للاسارتى سرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم وجود شبه إجماع على ضرورة رحيل الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى حتى فى حالة فوزه بالدورى، وذلك بعد خسارته بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت تعد الهدف الأول والأساسى للإدارة الحمراء، إلا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار الخواجة لحين انتهاء بطولة الدورى، التى أصبح الفريق الأحمر قريب منها أكثر من أى وقت مضى.

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