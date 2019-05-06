سوبر كورة يكشف موقف استاد القاهرة من استضافة نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو استاد القاهرة، موقفهم من استضافة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائى للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 26 مايو الجارى. وكان الزمالك قد طلب إقامة مباراته مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements ولمعرفة رد استاد القاهرة اضغط هنا

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