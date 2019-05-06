س و ج : هل يستطيع عماد السيد الحفاظ على عرين الزمالك فى نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك تعادل بطعم الفوز مساء أمس أمام النجم الساحلى التونسى ليصعد للدور النهائى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه بعدما حقق الفوز فى اللقاء الأول ببرج العرب بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود كهربا .

ورغم حالة السعادة التى انتابت الجماهير البيضاء عقب اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية ، إلا أن الجميع شعر بالحزن الممزوج بالصدمة بسبب قرار حكم اللقاء بطرد محمود جنش حارس الأبيض فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ، ليحرم الزمالك من حارسه فى لقاء الذهاب بالدور النهائى أمام نهضة بركان المغربى .

* لماذا أشهر حكم لقاء الزمالك والنجم الساحلى الكارت الأحمر لجنش؟

أشهر حكم لقاء الزمالك والنجم الساحلى الكارت الأحمر لمحمود جنش ، بسبب حصوله على أنذارين الأولى بداعى الإصابة ، والثانى عندما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من المباراة .

* هل يستطيع عماد السيد الحفاظ على عرين الزمالك ؟

يمتلك عماد السيد خبرة وحنكة يستطيع من خلالهما الحفاظ على عرين الزمالك بعد طرد محمود جنش فى لقاء النجم الساحلى ، ورغم افتقاد السيد لحساسية المباريات الرسمية فى الأونة الأخيرة إلا أنه يستطيع حماية عرين القلعة البيضاء فى نهائى الكونفيدرالية .

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* ما هى أبرز المباريات التى خاضها عماد السيد مع الزمالك ؟

خاض عماد السيد 5 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالى حيث شارك الحارس بدلا من محمود جنش بعد طرده أمام الإتحاد السكندرى فى اللقاء الذى حقق فيه الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف ، ثم شارك بالتبعية أمام بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 3/3 وأمام مصر المقاصة وانتهى لصالح الأبيض 4 / 1 .

كما شارك عماد السيد أمام وادى دجلة فى الجولة الـ12 للدورى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الأبيض 4 / 2 ، وشارك فى مسابقة الكأس فى لقاء منية سمنود بدور الـ32 لكأس مصر الأبيض بهدف نظيف.

* متى تقام مباراتى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية ؟

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بالمغرب يوم 19 مايو الجارى ، بينما يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر باستاد برج العرب بالإسكندرية ، رغم مطالب مسئولى الأبيض بإقامته على ستاد القاهرة إلا أن الإصلاحات المتواجدة حاليا باستاد القاهرة استعدادا لتنظيم كأس الامم الأفريقية ستكون عائقا لإقامة المباراة عليه .