شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى سموحه قبل مواجهة الأهلى ..أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الإرتياح على وجه حسام حسن المدير الفنى لسموحه قبل أيام قليلة من مواجهة فريقه أمام الأهلى فى الجولة الـ32 للدورى بعد عودة ثلاثى خط الدفاع السيد فريد الذى غاب عن اللقاء الماضى أمام الجونة بعد إصابته بمزق من الدرجة الأولى ، ومحمود عزت الذى أجرى عملية الغضروف ، ورجب نبيل الذى كان يعانى من الإجهاد وهو ما جعل المدير الفنى يشكو من عدم وجود مدافعين فى اللقاء الماضى .

ويواجه الأهلى نظيره سموحه السبت المقبل فى الجولة الـ32 للدورى باستاد بتروسبورت فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين .

وقد وضع حسام حسن برنامجا خاصا لمحمود عزت حتى يستعيد مستواه بسرعة قبل مواجهة الأهلى خاصة وأنه كان بعيد عن المشاركة فى اللقاءات الماضية لفترة طويلة .

ويستعد سموحه بكل جدية للقاء الأهلى بعد وصول الفريق للنقطة 35 وابتعاده مؤقتا عن منطقة الخطر ، إلا أن حسام حسن يحلم بتحقيق مفاجأة أمام الأهلى وإيقاف قطاره السريع لتأمين مركز فريقه بالجدول وضمان البقاء بشكل رسمى.