الاتحاد السكندرى يفاوض "هداف" الترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى مفاوضات مع إيهاب فؤاد مهاجم الترسانة وهدافه فى الموسم المنقضى بالقسم الثانى برصيد 11 هدفا من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز المهاجم لزعيم الثغر . ورغم ارتباط فؤاد بعقد ممتد مع الترسانة لمدة موسمين مقبلين ، إلا أن الإتحاد السكندرى يبحث عن ثغرة فى عقد اللاعب للتعاقد معه فى ظل رغبة الإدارة الخضراء بتدعيم مركز رأس الحربة خاصة وأنه لايوجد حاليا سوى خالد قمر فى ظل عودة رزاق سيسيه لناديه الأصلى الزمالك عقب نهاية الموسم الجارى .

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