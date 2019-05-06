شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفتح المزاد على "أحمد على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو المقاولون العرب المزاد على أحمد على كامل مهاجم الفريق بعد العروض التى وصلت الإدارة للتعاقد مع اللاعب وكان آخرها من مسئولى بيراميدز .

ويعيش أحمد على حالة من الإستقرار الفنى مع المقاولون جعلته يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 17 هدفا .

كان مسئولو بيراميدز قد تقدموا بعرض رسمى للتعاقد مع مهاجم المقاولون مقابل مبلغ مالى يقارب الـ40 مليون جنيه ، إلا أن مسئولى المقاولون طلبوا الإنتظار حتى نهاية الموسم فى ظل تلاحم المباريات والمنافسة على المربع الذهبى فى الوقت الحالى .