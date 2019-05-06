شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. أيمن يونس: كان نفسى أكون أحمد السقا أو روجر مور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لا تقل عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة مفاده، لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

أيمن يونس نجم الزمالك السابق وفيلسوف التحليل، قال إنه كان يتمنى أن يكون أحمد السقا فى النسخة المصرى، لما يمتلكه الأخير من مقومات النجومية، وروجر مور فى النسخة الأجنبية.