شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف عن مواعيد اختبارات موسم 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الانتاج الحربى بدء اختبارات موسم 2020/2019 فى المراحل السنية من مواليد 1998 وحتى مواليد 2011، وذلك اعتباراً من 11 مايو الجارى باستاد السلام الدولى. ويتم بيع التذاكر اعتباراً من الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، حيث يبلغ سعر التذكرة 25 جنيها، فيما تبدأ الاختبارات من السبت وتستمر حتى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف مساءً. ويشرف على الاختبارات ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس قطاع الناشئين بفريق الإنتاج الحربى. Advertisements وجاءت مواعيد الاختبارات كما هو موضح بالجدول التالي:

الانتاج الحربي

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