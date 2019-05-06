شكرا لقرائتكم خبر عن الإبقاء على 12 لاعبا بأبوقير للأسمدة للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر علاء نوح، المدير الفنى لأبوقير للأسمدة، على الإبقاء على 12 لاعبا من قوام الفريق بالموسم المنقضى مع توجيه الشكر لباقى اللاعبين.

وضمت قائمة اللاعبين المستمرين مع أبوقير كلا من: محمد طلعت - إبراهيم الجاريحي - محمود المالك - مرضي جودة - أحمد حسني - علي عزت- فرنسيس - مؤمن بدوي أسلم أحمد - أحمد غنيم - عبد الله سليمان - عبد الله سرور .

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وأكد علاء نوح، فى تصريحات خاصة، أنه قام بالإبقاء على اللاعبين سالفى الذكر بعد مشاهدة الفريق أكثر من مرة فى الموسم الماضى ، مؤكدا انه اختار اللاعبين بعناية تامة ودون الضغط عليه من أحد.

وأضاف نوح أنه لن يسمح بتدخل اى فرد فى عمله فى ظل سياساته التى يفرضها على أى فريق يتولى تدريبه .