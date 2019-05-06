كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن مباراة الفريق أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وسبق أن أكد "مصراوي" في وقت سابق أن محمد صلاح لن يتواجد في مباراة ليفربول وبرشلونة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل من هنا).
وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء محمولًا على نقالة.
وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليفربول وبرشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد "صلاح...
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كلوب يؤكد غياب صلاح عن موقعة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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