اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم (MaN CiTy DaY) تغطية مباشر بث حي man city vs leicester

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر بتاريخ 06-05-2019 الدوري الإنجليزي، ينهي فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق ليستر سيتي في المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب الاتحاد وتمكن فريق مانشستر سيتي من استعادة صدارة الجدول مرة أخرى بعد الفوز الذي حققه على فريق بيرنلي خلال مباراة ضمن مباريات الجولة 36 من البريميرليج، والتي انتهت بهدف مقابل لا شئ، ويحتل الفريق صدارة الجدول برصيد 92 نقطة جمعها من خلال 36 مباراة في الدوري جمعها من خلال 30 مباراة، وتعادل خلال مباراتين إلا إنه خسر خلال 4 مباريات أخرى فيما يظهر فريق ليستر سيتي بأداءً غير جيد خلال هذا الدوري جعله يحتل المركز الثامن برصيد 51 نقطة جمعها من خلال فوزه في 15 مباراة، وخسر خلال 15 مباراة أخرى، إلا أنه تعادل خلال 6 مباريات.

مانشستر سيتي Vs ليستر سيتي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 37).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : عصام الشوالي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليستر سيتي (2-1) مانشستر سيتي.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

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في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .